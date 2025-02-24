Я не проиграл этот бой, – Баколе прокомментировал позорное поражение от Паркера

В Эр-Рияде 22 февраля состоялся большой вечер бокса. В рамках его андеркарда Мартин Баколе подрался с Джозефом Паркером.

Хотя в тот вечер бокса Мартин Баколе не должен был выходить в ринг. Конголезский боксер заменил в последний момент Даниэля Дюбуа, который заболел.

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Что сказал Баколе после поражения

Баколе не продержался даже два полных раунда. Во второй трехминутке Мартин оказался на настиле ринга. Быстрый нокаут для пузатого Баколе, который рассказал, почему так легко проиграл Джозефу Паркеру, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

Все понимают, что случилось. Я не увидел удара. Это бокс. Это супертяжелый вес, здесь может случиться что угодно. Я хотел продолжить, думал восстановиться, но тренер сказал мне нет. Я сюда прилетел ночью, в два часа ночи. Не было времени даже поспать. Я считаю, что я не проиграл этот бой,

– сказал Баколе.

Напомним, что это поражение стало для 31-летнего боксера из ДР Конго вторым в карьере в 23-х проведенных боях (231 победа, 16 из которых были нокаутом). Первое фиаско Мартин потерпел еще 13 октября 2018-го года от американца Майкла Хантера.

Ранее Баколе и его тренер уверяли, что они единственные, кто может остановить Усика. Но, похоже, что Мартин очень переоценивает свои возможности.