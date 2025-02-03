"Не доживет до 5-го раунда": дерзкий боксер угрожает нокаутировать Усика и других топов хевивейта

Мартин Баколе продолжает разбрасываться самоуверенными заявлениями. Конголезский боксер предположил, как бы закончились его поединки против топовых гигантов хевивейта.

31-летний конголезский боксер принял во внимание потенциальные бои против Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и Александра Усика. Мартин Баколе заверил, что победил бы во всех этих трех поединках, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Самоуверенное заявление Мартина Баколе

Конголезец выбрал из этой тройки одного боксера, которым бы пробыл в ринге дольше всех. Баколе сделал очень смелый прогноз.

С Джошуа я закончу очень быстро. Эй Джей не доживет до пятого раунда. Дюбуа? Он бы не продержался и двух раундов. А вот с Усиком был бы хороший бой, я бы нокаутировал его в шестом раунде,

– заявил Баколе.

Напомним, что Баколе еще раньше уверял, что может "оторвать голову" Усику. Также Мартин заявил, что Усик избегает поединка против него. В то же время его наставник заявлял, что Мартин является единственным боксером в мире, который может победить Александра.

Справка. 2 мая в Нью-Йорке Мартин Баколе проведет бой против нигерийца Эфе Аджагба, которые побьются за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте. Только в случае победы Баколе сможет претендовать на поединок против победителя дуэли Дюбуа – Паркер.

Добавим, что на профи-ринге Баколе провел уже 22 боя, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом). Единственное поражение потерпел от американца Майкла Хантера 13 октября 2018-го года.