31-річний конголезький боксер взяв до уваги потенційні бої проти Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа та Олександра Усика. Мартін Баколе запевнив, що тріумфував би в усіх цих трьох поєдинках, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Самовпевнена заява Мартіна Баколе

Конголезець обрав із цієї трійки одного боксера, яким би пробув у ринзі найдовше. Баколе зробив дуже сміливий прогноз.

З Джошуа я закінчу дуже швидко. Ей Джей не доживе до п'ятого раунду. Дюбуа? Він би не протримався і двох раундів. А от з Усиком був би хороший бій, я б нокаутував його у шостому раунді,

– заявив Баколе.

Нагадаємо, що Баколе ще раніше запевняв, що може "відірвати голову" Усику. Також Мартін заявив, що Усик уникає поєдинку проти нього. Водночас його наставник заявляв, що Мартін є єдиним боксером у світі, який може перемогти Олександра.

Довідка. 2 травня у Нью-Йорку Мартін Баколе проведе бій проти нігерійця Ефе Аджагба, які поб'ються за статус претендента на титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті. Лише у випадку перемоги Баколе зможе претендувати на двобій проти переможця дуелі Дюбуа – Паркер.

Додамо, що на профі-рингу Баколе провів вже 22 бої, у яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). Єдиної поразки зазнав від американця Майкла Гантера 13 жовтня 2018 року.