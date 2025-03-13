Экс-чемпион мира получил длительную дисквалификацию: в чем причина

Боксер Маурисио Лара получил дисквалификацию. Бывший чемпион мира в полулегком весе нарушил антидопинговые правила.

Мексиканец сдал допинг-тест, который оказался положительным. Произошло это 28 мая 2023 года после поражения Лары в бою против Ли Вуда, сообщает 24 канал со ссылкой на UK Anti-Doping.

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На сколько выбыл Лара

Стало известно, что в организме Маурисио Лары обнаружили бетаметазон. Мексиканский боксер заявил, что ему 12 мая делали инъекцию во время подготовки к бою, поэтому этим был вызван положительный допинг-тест.

Комиссия не приняла ответ Лары, заявив, что это не объясняет попадание вещества в организм боксера. Антидопинговая служба отметила, что Маурисио не предоставил объяснения относительно провального допинг-теста.

В результате отстранение Маурисио Лары будет действовать с 7 марта 2024 года (начало расследования). Вернуться в ринг мексиканский боксер сможет после 6 марта 2026 года.

Напомним, что Лара владел титулом чемпиона мира в полулегком весе по версии WBA. Последний бой Маурисио провел в 2024 году, в котором дрался против Даниэля Луго. Поединок завершился ничьей.