Просто закончились деньги: 48-летний Мейвезер активно возвращается в бокс

Бывший чемпион мира Флойд Мейвезер младший возвращается на ринг. Боксер, которому уже 48 лет, анонсировал несколько поединков.

Афиши будущих поединков Мейвезера опубликовали в соцсети Х. Однако фаны бокса в интернете шутят с такого активного возвращения ветерана на ринг.

Какие бои анонсировал Мейвезер?

Флойд Мейвезер-младший, рекорд которого составляет 50-0, анонсировал аж 3 поединка на 2026 год. Это противостояние с:

Майком Тайсоном в Конго 25 апреля;

кикбоксером Майком Замбидисом в Атенах 27 июня;

Мэнни Пакьяо 19 сентября.

Многие в соцсетях считают, что причиной такого активного возвращения 48-летнего Мейвезера на ринг банально является то, что у него просто закончились деньги. Над ним даже шутят, что Флойд – это пример того, как быстро можно спустить любую сумму.

Что известно о жизни Мейвезера после завершения карьеры?

Издание GiveMeSport публиковало рейтинг самых богатых боксеров в мире, и именно Мейвезер возглавил этот список. Его состояние составляет примерно 400 миллионов долларов. Впрочем инсайдеры сообщали, что бывший боксер столкнулся с рядом финансовых проблем.

Кроме того, против него возбуждено несколько уголовных дел. На фоне всего этого Мейвезер и возвращается на ринг. Он уверен, что выставочные поединки-реванши против звезд бокса прошлого, помогут ему снова обогатиться.

Последние новости о Мейвезере: кратко