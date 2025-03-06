Я иду за тобой, – Усик обратился к звездному блогеру, который бросил ему вызов

Недавно украинский блогер и стример Михаил Лебига публично вызвал на дружеский бой Александра Усика. Украинский чемпион мира по боксу мгновенно принял это предложение.

На кону такого дружеского спарринга будет стоять оригинальная и вкусная награда – буханка хлеба, много колбасы и пиво. Через день Михаил Лебига получил сообщение от Александра Усика в директ в инстаграме.

К теме Усик принял вызов звездного блогера: на кону буханка хлеба, много колбасы и пиво

Усик не даст покоя Лебизе

Стример показал, что написал ему известный боксер, сообщает 24 Канал. Ранее Усик в таком стиле обращался к своим соперникам накануне поединков.

Михаил, я иду за тобой,

– написал Усик.



Усик написал Лебизи / Скриншот из прямого эфира стримера

Отметим, что Михаил Лебига – президент медиафутбольной команды UA Steel, которая уже дважды ездила на чемпионат мира.

Усик недавно грандиозно отпраздновал 15-летие своей старшей дочери Елизаветы и ждет официального объявления своего следующего соперника. С большой вероятностью им станет Даниэль Дюбуа, который снялся с крайнего боя против Джозефа Паркера из-за болезни. Если команды ударят по рукам, то на кону реванша будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.