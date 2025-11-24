Украинец забил соперника до искусственной комы: что известно о состоянии польского боксера

Поединок между Рамазаном Муслимовым и Михалом Сочинским закончился больницей. Активность украинского боксера в ринге, которая вылилась в пять нокдаунов для представителя Польши, серьезно сказалась на здоровье соперника Муслимова.

Польский боксер не сумел самостоятельно покинуть ринг. Михала Сочинского вынесли на носилках, а в сознание он пришел только в карете скорой помощи. Впоследствии появились детали состояния здоровья бойца из Польши, пишет 24 Канал со ссылкой на TVP Sport.

Что известно о состоянии боксера из Польши Сочинского?

О состоянии здоровья Сочинского рассказал его промоутер Анджей Васлевский. Он сообщил, что жизни боксера ничего не угрожает, но соперник украинца находится в искусственной коме. Его транспортируют в медицинское учреждение в Люблине. Ситуация стабильная и контролируемая врачами.

Промоутер рассказал, что у Михала есть сильный отек. В коме Сочинский может находиться еще несколько дней.

Врачи говорят, что ситуация стабильна, и пока ничего тревожного не происходит. Результаты МРТ также это подтверждают. Михалу дадут лекарства, и, вероятно, его будут держать в коме в течение следующих нескольких дней,

– сказал Василевский.

Отметим, что украинец Рамзан Муслимов завоевал в этом бою титул WBC Baltic. Он сохранил статус непобедимого боксера, получив 9-ю победу (6 – нокаутом) на профи-ринге. Зато для Сочинского это было первое поражение в карьере в профессионалах, да еще и сразу досрочное.

Кто такой Михал Сочинский?