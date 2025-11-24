Українець забив суперника до штучної коми: що відомо про стан польського боксера

Поєдинок між Рамазаном Муслімовим та Міхалом Сочинським закінчився лікарнею. Активність українського боксера у рингу, яка вилилась у п'ять нокдаунів для представника Польщі, серйозно позначилась на здоров'ї суперника Муслімова.

Польський боксер не зумів самотужки покинути ринг. Міхала Сочинського винесли на ношах, а до тями він прийшов лише у кареті швидкої допомоги. Згодом з'явились деталі стану здоров'я бійця з Польщі, пише 24 Канал із посиланням на TVP Sport.

Що відомо про стан боксера з Польщі Сочинського?

Про стан здоров'я Сочинського розповів його промоутер Анджей Васлевський. Він повідомив, що життю боксера нічого не загрожує, але суперник українця перебуває у штучній комі. Його транспортують до медичного закладу у Любліні. Ситуація стабільна та контрольована лікарями.

Промоутер розповів, що у Міхала є сильний набряк. У комі Сочинський може перебувати ще декілька днів.

Лікарі кажуть, що ситуація стабільна, і наразі нічого тривожного не відбувається. Результати МРТ також це підтверджують. Міхалу дадуть ліки, і, ймовірно, його триматимуть у комі протягом наступних кількох днів,

– сказав Василевський.

Відзначимо, що українець Рамзан Муслімов завоював у цьому бою титул WBC Baltic. Він зберіг статус непереможного боксера, здобувши 9-ту звитягу (6 – нокаутом) на профі-рингу. Натомість для Сочинського це була перша поразка у кар'єрі у професіоналах та ще й одразу дострокова.

Хто такий Міхал Сочинський?