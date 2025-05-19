Легендарный Пакьяо откровенно рассказал о своем грандиозном возвращении на ринг
- 19 июля 2025 года Мэнни Пакьяо вернется в ринг для боя с Марио Барриосом.
- Барриос имеет преимущество в антропометрических параметрах и моложе Пакьяо на 16 лет.
- Последний бой Пакьяо состоялся в августе 2021 года, где он проиграл Йорденису Угасу.
- В профессиональной карьере Пакьяо имеет 72 боя с 62 победами, а Барриос 32 боя с 29 победами.
Уже 19 июля 2025 года любители бокса увидят возвращение в ринг легендарного Мэнни Пакьяо. 46-летний филиппинский боксер сойдется с американцем Марио Барриосом.
Интересно, что этот поединок Мэнни Пакьяо – Марио Барриос состоится в один день с долгожданным реваншем Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Боксер из Филиппин не скрывает своих радостных эмоций накануне своего возвращения в профи-ринг, информирует 24 Канал со ссылкой на FightHype.
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Пакьяо о будущем возвращении на ринг
Также легендарный боксер не видит ничего катастрофического в большой разнице возраста и и параметрах с соперником. Пакьяо это не волнует.
Что не скажешь о важности финального результата боя для Мэнни.
Для меня это будет иметь большое значение,
– ответил Пакьяо.
Справка. Барриос старше Пакьяо на 16 лет. Также Марио имеет преимущества в антропометрических параметрах. Его рост и размах рук составляет 183 и 188 сантиметров. Зато у Пакьяо – 169 (рост) и 170 сантиметров (размах рук).
Последний раз Мэнни Пакьяо выходил в профи-ринг в августе 2021-го, когда уступил кубинцу Йорденису Угасу. Сейчас на счету легендарного боксера 72 боя – 62 победы (39 – нокаутом) при 2 мировых и 8 поражениях.
Марио Барриос провел в профессионалах 32 поединка, в которых одержал 29 побед (18 – нокаутом), потерпев 2-х фиаско и расписав одну ничью.