Легендарный боксер признался, почему поставил крест на политической карьере ради возвращения в ринг

В июле 2025 года Мэнни Пакьяо официально возвращается в ринг. Соперником легендарного филиппинца станет чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриос.

19 июля Мэнни Пакьяо и Марио Барриос выйдет в ринг в американском Лас-Вегасе. Филиппинский боксер рассказал, почему решил покинуть политику и вернуться в профессиональный ринг в уже солидном возрасте, информирует 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Почему Пакьяо променял политику на бокс

Мэнни Пакьяо признался, что закончил свою карьеру политика и теперь в возрасте 46 лет снова сосредоточится на боксе. Филиппинец заверил, что до сих пор имеет мотивацию и силы выходить в профи-ринг.

С политикой я сейчас закончил. Теперь я снова сосредоточен на боксе и том, чтобы стать чемпионом. Я до сих пор чувствую огонь внутри, до сих пор готов боксировать. И это невероятно в 46 лет. Когда я объявил о завершении карьеры в 2021 году, то чувствовал большую грусть. Мне не хватало бокса, и теперь я возвращаюсь,

– сказал Пакьяо.

Напомним, что последний раз выходил в ринг 21 августа 2021-го года, когда одолел кубинца Йордениса Угаса в Лас-Вегасе. Пакьяо имеет за своей спиной 72 поединка: 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи. После окончания карьеры Пакьяо начал политическую карьеру и даже баллотировался в президенты Филиппин.

Накануне исторического возвращения на ринг "Пак Мэн" говорил о победе над Марио Барриосом над Марио Барриосом. Мэнни даже не пугает большая разница в возрасте. Пакьяо старше своего следующего соперника на 16 лет – 46 против 30-ти лет Барриосу.