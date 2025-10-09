"Новый Майк Тайсон" сразится против Фьюри: когда состоится бой
- Мозес Итаума встретится с Хьюи Фьюри в следующем поединке.
- Хьюи Фьюри ранее побеждал украинских боксеров Андрея Руденко и Константина Довбыщенко.
Мозес Итаума ранее столкнулся с проблемами по поиску соперников. Однако "Новый Майк Тайсон" все-таки узнал имя следующего оппонента в профессиональном ринге.
Мозес Итаума проведет следующий бой в декабре 2025 года. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации Рика Глейзера в социальной сети Х.
Читайте также Бывший промоутер Усика назвал боксера, который станет следующим "Королем бокса"
С кем будет драться Мозес Итаума?
Британский боксер встретится с Хьюи Фьюри, двоюродным братом Тайсона Фьюри.
Мне сообщили, что Итаума будет драться с Фьюри. Этот тот боксер, которого за всю карьеру никто так и не остановил досрочно. Мне кажется, что Мозес станет тем оппонентом, который уничтожит своего соперника в декабре,
– поделился Глейзер.
Отметим, что Фьюри дрался с украинскими боксерами. В 2015 году британец одолел Андрея Руденко, а в 2024 году победил Константина Довбыщенко.
Ранее Джош Тейлор в интервью BoxNation рассказал, когда Мозес Итаума будет драться против Александра Усика. Бывший чемпион мира заявил, что британскому боксеру надо провести еще несколько поединков перед встречей с украинцем.
Что известно об Итауме и Фьюри?
Хьюи Фьюри за свою карьеру провел 32 боя в профессиональном ринге. Британский боксер имеет в своем активе 29 побед и 3 поражения.
Мозес Итаума провел 13 боев и не знал ни одного поражения в карьере. Последний раз он дрался в августе 2025 года против Диллиана Уайта и победил нокаутом в первом раунде.
Мозес Итаума высказался о бой с Александром Усиком. "Новый Майк Тайсон" считает, что это беспроигрышная ситуация для него.