20-летний британский боксер рассказал, что хотел бы такую же карьеру, которую построил легендарный Флойд Мейвезер. Мозес Итаума отметил невероятный рекорд американского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Читайте также Экс-чемпион мира поставил в пример "Новому Майку Тайсону" непобедимого Усика: что известно

Карьеру кого хочет повторить Мозес Итаума?

Мозес хочет стать непобедимым боксером.

"Он заработал много денег в этом спорте, вышел целым и невредимым, и никто не может сказать: "Да, я его побил". Вот такую карьеру я хочу. Критика? Когда люди неуверенны в себе, они начинают сомневаться, давят на кого-то, надеясь, что тот сломается, потому что это дает им ощущение превосходства", – сказал Итаума.

"Новый Майк Тайсон" добавил, Мейвезер тот парень, который достиг многого.

Считают, что от этого им станет легче. Именно из-за того, что Флойд был таким крутым и завершил карьеру с рекордом 50-0, люди отвергают реальность и пытаются найти какие-то оправдания, чтобы чувствовать себя лучше. Это не моя история. Для меня он - тот самый парень, который многого достиг,

– заявил Итаума.

Справка. Флойд Мейвезер провел в профессионалах 50 победных боев (27 – нокаутом). Последний раз дрался в августе 2017-го, когда победил одиозного ирландского бойца Конора МакГрегора.

Отметим, что Итаума в свои 20 лет уже провел 12 победных боев на профи-ринге, в которых 10 раз завершал поединок нокаутом. Уже 16 августа Мозес проведет поединок против Диллиана Уайта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Мозес Итаума уже прокомментировал потенциальную битву против Александра Усика, которому им так активно приписывают в СМИ.