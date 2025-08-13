Мозес Итаума – один из боксеров, которого больше всего приписывают Александру Усику. Сам 20-летний британский боксер заговорил о возможной битве с абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Непобедимый боксер из Великобритании уверен, что однажды его дороги с Александром Усиком пересекутся. Сейчас вся концентрация Мозеса Итаумы направлена на бой против Диллиана Уайта, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

К теме "Новый Майк Тайсон" предположил, насколько возможен его бой с Усиком

Что сказал Итаума о потенциальном бое с Усиком?

Итаума сойдется в ринге с Уайтом уже 16 августа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "Новый Майк Тайсон", которому пророчат большое будущее, назвал боксеров, которые заслуживают на бой за пояса.

Однажды, я думаю, что да. Если я смогу победить Диллиана Уайта в хорошем стиле, я уже буду первым номером по версии WBO. Честно говоря, я чувствую, что Джозеф Паркер и Агит Кабаел заслуживают возможности драться за пояса, но в наши дни ты не получаешь то, что заслуживаешь, ты получаешь то, о чем договариваешься, поэтому я чувствую, что смогу драться с ним,

– сказал Итаума.

Отметим, что Рой Джонс-младший объяснил, почему Итауме не следует драться с Усиком.

Справка. Мозес Итаума уже провел на профи-ринге в свои 20 лет уже 12 победных боев (10 – нокаутом).

Напомним, что бой Усика против Паркера уже санкционировала WBO, дав командам боксеров 30 дней, чтобы достичь договоренности. Иначе будут объявлены промоутерские торги, ведь Джозеф является обязательным претендентом по линии WBO.

Зато немец Агит Кабаел является временным чемпионом по версии WBC. После победы над китайским супертяжеловесом Чжаном Чжилеем немца лично награждал поясом Усик.