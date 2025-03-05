"Новый Майк Тайсон" оценил будущее хевивейта после ухода Усика на пенсию

Талантливый британский боксер Мозес Итаума рассказал, что ждет хевивейт в будущем. 20-летний "Новый Майк Тайсон" не видит топовых соперников в этом весовом дивизионе после окончания карьеры Александра Усика.

Мозес Итаума признался, что не видит топовых боксеров после того, как Энтони Джошуа, Александр Усик закончат карьеру. Также сбди британец добавил своего звездного земляка Тайсона Фьюри, который в начале нового 2025-го года, в очередной раз попрощался с боксом, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Итаума не видит топовых соперников

Также "Новый Майк Тайсон" обесценил уровень Даниэля Дюбуа, который близок к реваншу против Усика.

Не поймите меня неправильно, сейчас есть много замечательных супертяжей, но когда Усик, Джошуа, Фьюри завершат карьеру, то я не вижу в супертяжелом весе талантливых боксеров. Дюбуа классный боксер, но когда я с ним встречусь это будет совсем другое дело,

– рассказал Итаума.

Напомним, что сам Усик положительно отзывается о 20-летнем Мозесе, которого уже сравнивают с "Железным Майком". Итауму называют новым королем хевивейта после того, как Александр уйдет на пенсию. Молодой британец сильно ценит приятные слова от непобедимого украинца, с которым хотел бы когда-то сойтись в ринге.

Несмотря на свои 20 лет Итаума уже провел на профи-ринге 10 победных боев, в которых 8 раз побеждал нокаутом. Последний раз Мозес выходил в ринг в декабре прошлого года, когда подрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри. Тогда Итаума уже в первом раунде отправил в нокаут Демси Маккина.