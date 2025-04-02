Следующий король хевивейта после Усика рассказал, нравится ли ему сравнение с Тайсоном

Мозесу Итауми всего 20 лет, а его уже называют "Новым Майком Тайсоном" в современном боксе. Молодой боксер откровенно рассказал, нравится ли ему такое сравнение с легендарным "Железным Майком".

Мозес Итаума заверил, что не хочет, чтобы его сравнивали с "Железным Майком". 20-летний боксер, которому уже пророчат большое будущее в супертяжелом весе, хочет построить собственный путь в боксе, информирует 24 Канал со ссылкой на Ready To Fight.

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Итаума не хочет быть копией Тайсона или Формана

Молодой боксер поставил в пример нигерийского бойца Айка Ибеабучи, карьера которого была создана на том, чтобы быть следующим Майком Тайсоном, или нигерийским "Железным Майком". Мозес отметил, что люди просто не ценили его личность, которая была монстром на ринге.

Итаума добавил, что не хочет быть копией легенд бокса.

Если один молодой Майк Тайсон, другой – африканский, то это означает, что Майк Тайсон – оригинал. А все остальные – копии. Я же не хочу быть таким, не хочу быть копией Майка Тайсона или Джорджа Формана. Очевидно, я не обвиняю никого за такие мысли, потому что всегда будут делаться сравнения. Но я хочу создать собственную карьеру и проложить собственный путь,

– заявил Итаума.

Ранее в команде Александра Усика заверили, что украинец никогда не выйдет в ринг против Итаумы. Ведь Мозес еще слишком молод для такого поединка. Зато промоутер украинского боксера Александр Красюк заверил, что Итаума будет доминировать в хэвивейте через несколько лет.

Также Итаума хвалил сам Усик. Молодой боксер уже отреагировал на комплименты от Александра.

Отметим, что последний раз Итаума выходил в ринг в декабре прошлого года, когда одолел уже в первом раунде Демпси Маккина. Благодаря этой победе Мозес успешно защитил свой пояс WBO Intercontinental и получил вакантный титул WBA International. Сейчас за спиной 20-летнего боксера 11 победных боев, 9 из которых заканчивались нокаутами.