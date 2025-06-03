У жертвы Беринчика отобрали победу: был назначен реванш

Недавно состоялся зрелищный бой между Эмануэлем Наваррете и Чарли Суаресом. Поединок завершился скандальной победой мексиканского чемпиона мира во втором полулегком весе.

Атлетическая комиссия штата Калифорния изменила результат боя между Наваррете и Суаресом. Поединок был признан таким, несостоявшимся, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

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Почему отменили победу Наваррете

Эмануэль Наварете дрался против Чарли Суареса 11 мая в рамках вечера бокса в Сан-Диего. Поединок остановили из-за рассечения у мексиканского чемпиона мира.

Рефери признал, что рассечение произошло в шестом раунде из-за случайного столкновения головами. На момент остановки Наваррете лидировал по запискам судей, поэтому ему решили отдать победу.

Однако видеоповтор показал, как Суарес попал в то место, где впоследствии появилось рассечение у Эмануэля. Мировая боксерская организация приказала боксерами провести реванш.

К слову. Эмануэль Наваррете в свое время дрался против Дениса Беринчика. Тогда украинский боксер одолел мексиканца и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Вице-президент Top Rank Карл Моретти отметил, что бой состоится в указанный срок. Сейчас Эмануэль Наваретти отстранен от поединков до 9 июля из-за медицинского запрета атлетической комиссии штата Калифорния.