Вместо Фьюри и Джошуа: названы два альтернативных боя

Если долгожданный бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа не состоится, это может открыть путь к другому масштабному противостоянию. Одним из возможных вариантов называют поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира Теренсом Кроуфордом и Райаном Гарсией.

По словам инсайдера, на случай срыва британского боя организаторы уже рассматривают несколько альтернативных сценариев. Об этом сообщил журналист Ring Magazine Майк Коппинджер.

Кто может выйти на ринг вместо Фьюри – Джошуа

Среди них – поединок Кроуфорда и Гарсии, несмотря на то, что Теренс ранее заявлял о завершении профессиональной карьеры и отсутствии мотивации возвращаться на ринг.

Еще одним возможным сценарием называют бой Фьюри против Давида Бенавидеса. Однако для Бенавидеса наиболее вероятным соперником на данный момент называют Джея Опетая.

По информации источников, бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может быть отменен из-за определенных проблем. В связи с этим рассматривается возможность проведения вместо него поединка между Теренсом Кроуфордом и Райаном Гарсией. Еще один вариант – Тайсон Фьюри одолевает Давида Бенавидеса,

– написал Коппинджер.

Напомним, недавно стало известно, что бой Фьюри – Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе. На кону в этом поединке должен стоять титул WBA Super.

Впрочем, проведение боя оказалось под вопросом из-за противоречий вокруг участия Дейна Уайта. Глава Zuffa Boxing стал сопромоутером The Ring, а его участие в организации поединка, по информации СМИ, не устраивает промоутера Джошуа Эдди Гирна.

Отмечается, что Гирн и Джошуа выступают против участия Уайта из-за условий контракта. Именно эта ситуация может поставить под угрозу проведение одного из самых ожидаемых боев в британском боксе.