Не только Усик и Клички: 3 известных боксера из Украины, о которых знает весь мир

Украина одна из самых известных стран в мире бокса. Украинские боксеры постоянно среди топов в своих дивизионах.

В рейтинге авторитетного издания BoxRec тремя лучшими боксерами из Украины всех времен являются Владимир Кличко, Виталий Кличко и Александр Усик. В этом материале 24 Канал расскажет о тех, кто занимает места с четвертого по шестое.

Почему скандальный Ломаченко считается топовым боксером в мире?

Василий Ломаченко занимает четвертую строчку в рейтинге украинских боксеров всех времен. Если отстраниться от его гражданской позиции, а говорить сугубо о спортивной составляющей, то он действительно топовый боксер.

Он является чемпионом мира в трех весовых категориях. По качеству бокса – он абсолютно невероятный. Мало кто смог продержаться с ним на ринге больше половины боя. Впрочем карьеру Ломаченко сломала травма плеча, которую он нормально не залечил и в этом состоянии вышел на бой против перспективного американца. Свой потенциал Ломаченко использовал не на все сто.

Сколько лет Дзинзирук удерживал чемпионский титул?

На пятой строчке рейтинга расположился Сергей Дзинзирук. Он был чемпионом мира WBO в первом среднем весе. Он удерживал титул на протяжении шести лет – с 2005 по 2011 годы. Он провел 7 титульных поединков, 6 из которых защитил – это лучший показатель в истории украинского бокса.

Ошибкой Дзинзирука стала смена дивизиона. Он никогда не дрался со звездами, но крепких оппонентов в своем весе преодолевал достаточно легко. Впрочем такие боксеры, как Вера и особенно Мартинес стали слишком габаритными для Дзинзирука.

Какова история украинского Айсмена?

Виктор Постол – шестой в рейтинге украинских боксеров всех времен. Уроженец Броварского района имеет прозвище Айсмен. Это прозвище ему дали американские фанаты после его победы над Айдином. Тогда он получил сильный удар в голову в 11 раунде, но выдержал и нокаутировал соперника. За это болельщики назвали его "Холодная голова – Айсмен".

В 2015 – 2016 годах он был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе. Его он получил, победив аргентинца Матисе в бою в Калифорнии. Это был нокаут в 10 раунде за 2 секунды до гонга. Уже в 2025 году в Киеве Постол победил испанца Мойю и получил вакантный титул IBO International в первом полусреднем весе.

