Пережил пожар на яхте и рано женился: 5 фактов о Владимире Кличко, которые вы точно не знали

Жизнь бывшего украинского чемпиона мира Владимира Кличко была действительно насыщенной. В нем было столько этапов, многие из которых до сих пор оставались загадочными.

В этом материале 24 Канал упоминает 5 малоизвестных фактов о Владимире Кличко, которых вы точно не знаете. Кстати, интересно то, как братья-боксеры и другие украинские чемпионы выглядели в юности .

Что произошло на яхте, где находился Кличко

В 2019 году с Кличко произошел досадный инцидент. Он вместе с семьей решил отправиться на яхте из Ибицы на Майорку. Однако по дороге его судно загорелось. Пожар начался в машинном отделении яхты. Украинец был вынужден вызвать спасательный отряд с пожарными.

Пожарные отлично сработали в открытом море. Они обуздали огонь и спасли Кличко с семьей. Интересно, что сам Владимир с ухмылкой отнесся к инциденту. В своей соцсети он написал, что нужно быть осторожными с желаниями, потому что, когда он хотел большего адреналина, то хотел не этого.

Почему Кличко женился в 19 лет

В 1996 году, когда Кличко было всего 19 лет, он женился на киевской модели Александре Авизовой . Это была едва ли не первая любовь боксера, юношеское увлечение, переросшее в брак. Однако страсти чувства не пережили обыденность.

Брак Кличко с Александрой продержался чуть больше года. Сам Владимир неохотно вспоминает о своем периоде. А вот Александра вообще никак. Интересно, что модель ведет довольно закрытый образ жизни и даже не имеет страниц в соцсетях.

Кем Кличко хотел быть в детстве

Владимир Кличко в детстве не мечтал о том, чтобы стать боксером, а тем более легендарным спортсменом. После 8 класса он хотел стать фельдшером. Владимир даже планировал поступать в медицинский техникум. Он даже начал процесс вступления, но приемная комиссия отказала ему, потому что на это отделение принимали с 15 лет.

После этого Владимир и очутился в боксе. В спортивном клубе армии занимался его брат, и Кличко-младший планировал пробыть там 2 года, а затем снова поступать на фельдшера. Однако перспективный молодой спортсмен в итоге стал легендой мирового бокса.

Как Кличко убегал из спортинтерната в лес на шашлыки

Когда Владимир Кличко учился и тренировался в спортинтернате, он не отличался образцовой дисциплиной. Часто юноше вообще не хотелось идти на занятия. А все потому, что вместе с друзьями он то и дело убегал в лес, где разжигал костер и жарил шашлыки.

А еще он часто косил от тренировок. Он был обычным мальчиком-хулиганом. Единственное, что его отличало от сверстников – это его габариты. Сам же Владимир часто косил от тренировок. Он намеренно поднимал себе температуру и нарушал режим, изрядно наедая кефиром с батоном из соседнего магазина.

Что произошло с Кличко в военкомате

Интересен был первый поход Кличко-младшего в военкомат. Туда он пришел вместе со своим тренером Владимиром Золотаревым. Об этом визите вспоминали так, что в помещении было шумно, но когда туда зашел Владимир, все замолчали.

Военным и сам взорвался со своего места, чтобы пообщаться с габаритным юношей. Офицеру было очень неудобно, потому что он то садился, то вставал со стула. Чтобы говорить с Владимиром, ему приходилось высоко задирать голову и постоянно сбиваться с "ты" на "вы".