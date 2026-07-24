В этом материале "24 Канал" подготовил подборку малоизвестных фотографий украинских боксеров в юности. Интересно, удалось бы их узнать, если бы не подписи под фотографиями.

Как выглядел в юности Александр Усик

Александр Усик родился в Крыму и жил там до 6 лет. Затем его семья переехала в Черниговскую область, на родину матери. Когда Саша учился во втором классе, он серьезно заболел. Под реальной угрозой оказалась даже его жизнь.



Александр Усик в юности / Фото из инстаграма боксера

Врачи сказали, что от смерти мальчика спасет только спорт. В селе на Черниговщине была только футбольная секция, которую он и посещал. Усик продолжил заниматься футболом и после того, как семья вернулась в Крым. И только в возрасте 15 лет он перешел в бокс, благодаря которому стал всемирно известным и популярным.

Какими были братья Кличко в юности

Виталий и Владимир Кличко родились за пределами Украины в семье военного. В юности братья увлеклись боевыми искусствами. Правда, старший Виталий начинал как кикбоксер-любитель. И лишь позже перешел в бокс, где обрел мировую славу и популярность.



Братья Кличко в юности / Фото из открытых источников

Владимир же в детстве вообще мечтал стать врачом. Хотя он и занимался боксом, он не собирался связывать свою жизнь со спортом, а планировал посвятить себя медицине. В частности, после того как Владимир окончил 8 классов, он хотел стать фельдшером и планировал поступать в медицинский техникум.

Что в юности любил делать Василий Ломаченко

Василий Ломаченко рассказывал, что в детстве не любил читать и никогда этого не делал. Правда, несколько книг боксер все же прочитал. А именно "Том Сойер" и "Гарри Поттер". Однако сделать это его заставил отец.



Василий Ломаченко в юности и детстве / Фото из открытых источников

Юному Василию больше нравились занятия спортом. Он посещал секции футбола, самбо, гребли и даже бальных танцев. Кстати, это впоследствии помогло ему в боксе, ведь он развил скорость работы ног.

Какой была юность у Дениса Беринчика

Юность Дениса Беринчика была очень непростой. В частности, из-за того, что в 17 лет он несколько месяцев провел в СИЗО. Все из-за того, что он участвовал в разбоях, грабежах и хулиганских нападениях. Боксер вспоминал, что в камере сидел несколько раз и всегда был там самым молодым.



Денис Беринчик в юности / Фото из открытых источников

Как рассказал парень, им владела жажда быстрого и легкого заработка. Однако спорт серьезно помог юноше. Благодаря занятиям боксом Денис полностью сменил свое окружение, отказался от вредных привычек и полностью сосредоточился на тренировках.