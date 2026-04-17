Некоторые боксеры предали Украину и продались России. Самые известные из них вспоминает 24 Канал, почему и как они предали свою Родину.

Как Василий Ломаченко стал предателем?

Василий Ломаченко в начале полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он присоединился к Белгород-Днестровскому батальону, откуда он родом. Впрочем он совмещал службу и профессиональную карьеру, получая разрешения на выезд.

Впрочем, в январе 2023 года Ломаченко внесли в реестр предателей Украины. Все из-за его скандальной позиции и скандальных публикаций в соцсетях, связанные с российскими попами. В частности, последней каплей стал его пост с речью митрополита УПЦ МП, в которой он обвинил Украину в том, что это она начала войну против бога, церкви господней и украинского народа.

Что говорил бывший "украинский атаман" об Украине?

Павел Ищенко – боксер, который родился в России, но с детства жил и воспитывался в Херсоне. Он ездил на Олимпиаду 2012, где представлял Украину. Позже был участником команды "Украинские атаманы". Впрочем в 2017 году он сменил гражданство на израильское.

Сейчас живет в Болгарии, где восхваляет "русский мир". Называет себя "русским". И хотя ездит на авто с украинскими регистрационными номерами, имеет надпись на стекле "Россия" и "Вооруженные силы российской федерации". Называет себя носителем русской культуры и языка.

Когда Иван Редкач стал предателем?

Украинский боксер Иван Редкач предал свою Родину еще в 2016 году. Еще тогда он получил паспорт Мексики, и по этому поводу выложил скандальный пост в Инстаграме. В частности, он написал следующее: "Украины нет, как и Крыма".

А уже в 2022 году после начала полномасштабного вторжения он выложил фото с российским боксером Дмитрием Биволом и написал, что надо разделять спорт и политику. В комментариях к этому сообщению классно среагировал Александр Долгополов, написав следующее: "Когда ты откровенно глупый и радуешь главного российского г...ндона. Объясните слабоумному, что политика и геноцид – разные вещи".

