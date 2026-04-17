Деякі боксери зрадили Україну та продались Росії. Найвідомішіх із них згадує 24 Канал, чому та як вони зрадили свою Батьківщину.

Як Василь Ломаченко став зрадником?

Василь Ломаченко на початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Він долучився до Білгород-Дністровського батальйону, звідки він родом. Утім він поєднував службу та професійну кар'єру, отримуючи дозволи на виїзд.

Утім у січні 2023 року Ломаченка внесли до реєстру зрадників України. Усе через його скандальну позицію та скандальні публікації в соцмережах, пов'язані з російськими попами. Зокрема, останнєю краплею став його пост із промовою митрополита УПЦ МП, у якій він звинуватив Україну в тому, що це вона почала війну проти бога, церкви господньої й українського народу.

Що говорив колишній "український отаман" про Україну?

Павло Іщенко – боксер, який народився в Росії, але змалечку жив і виховувався в Херсоні. Він їздив на Олімпіаду 2012, де представляв Україну. Пізніше був учасником команди "Українські отамани". Утім у 2017 році він змінив громадянство на ізраїльське.

Зараз живе в Болгарії, де вихваляє "рускій мір". Називає себе "рускім". І хоч їздить на авто з українськими реєстраційними номерами, має напис на склі "Росія" та "Вооружониє сіли російськой фєдєрациї". Називає себе носієм російської культури та мови.

Коли Іван Редкач став зрадником?

Український боксер Іван Редкач зрадив свою Батьківщину ще у 2016 році. Ще тоді він отримав паспорт Мексики, й з цього приводу виклав скандальний пост в Інстаграмі. Зокрема, він написав наступне: "України немає, як і Криму".

А вже у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення він виклав фото з російським боксером Дмитром Біволом і написав, що треба розділяти спорт і політику. У коментарях до цього допису класно зреагував Олександр Долгополов, написавши наступне: "Коли ти відверто дурненький і тішиш головного російського г...ндона. Поясніть недоумкуватому, що політика і геноцид – різні речі".

Новини про українських боксерів: коротко