У цьому матеріалі 24 Канал зробив підбірку маловідомих світлин українських боксерів у юності. Цікаво, чи реально їх було б упізнати, якби не підписи під фотографіями.

Як виглядав у юності Олександр Усик

Олександр Усик народився в Криму та жив там до 6 років. Потім його родина переїхала в Чернігівську область, на батьківщину матері. Коли Сашко був у другому класі, то серйозно захворів. Під реальною загрозою було навіть його життя.



Олександр Усик у юності / Фото з інстаграму боксера

Лікарі сказали, що від смерті хлопця врятує тільки спорт. У селі на Чернігівщині була тільки футбольна секція, яку він і відвідував. Усик продовжив ним займатись і коли родина повернулась у Крим. І тільки у віці 15 років він перейшов у бокс, завдяки якому став усесвітньо відомим і популярним.

Якими були брати Клички в юності

Віталій і Володимир Кличко народились за межами України в родині військового. У юності брати захопились бойовими мистецтвами. Щоправда старший Віталій починав як кікбоксер-аматор. І лише згодом перейшов у бокс, де здобув світову славу та популярність.



Брати Клички в юності / Фото з відкритих джерел

Володимир же в дитинстві взагалі мріяв стати лікарем. Хоч він і займався боксом, він не збирався пов'язувати своє життя зі спортом, а планував присвятити себе медицині. Зокрема, після того, як Володимир закінчив 8 класів, він хотів стати фельдшером і планував вступати в медичний технікум.

Що в юності любив робити Василь Ломаченко

Василь Ломаченко розповідав, що в дитинстві не любив читати та ніколи цього не робив. Щоправда, декілька книг боксер усе ж прочитав. А саме "Тома Соєра" та "Гаррі Поттера". Однак зробити це його змусив тато.



Василь Ломаченко в юності та дитинстві / Фото з відкритих джерел

Юному Василю більше до вподоби були заняття спортом. Він відвідував секції футболу, самбо, веслування та навіть бальних танців. До речі, це згодом допомогло йому в боксі, адже він розвинув швидкість роботи своїх ніг.

Якою була юність у Дениса Берінчика

Юність Дениса Берінчика була дуже непростою. Зокрема через те, що в 17 років він кілька місяців провів у СІЗО. Усе через те, що він брав участь у розбоях, грабежах і хуліганських нападах. Боксер згадував, що в камері сидів кілька разів і завжди був там наймолодшим.



Денис Берінчик у юності / Фото з відкритих джерел

Як розповів хлопець, ним володіла жага швидкого та легкого заробітку. Однак спорт серйозно допоміг юнакові. Завдяки заняттям із боксу Денис повністю змінив своє оточення, відмовився від шкідливих звичок і повністю сконцентрувався та присвятив себе тренуванням.