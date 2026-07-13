"Я не говорил, что он посредственный": Нельсон сделал скандальное заявление в адрес Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Джонни Нельсон сделал скандальное заявление в адрес Александра Усика. Он практически назвал украинца посредственным боксером.

Именно поэтому Нельсону пришлось оправдывать свое скандальное высказывание. Поэтому он пояснил, что не называл Усика посредственным боксером.

Как Нельсон оправдал свое заявление?

Нельсон поделился своим мнением о стиле, в котором боксирует Александр Усик. Он назвал украинца посредственным левшой. Он подчеркнул, что не считает Александра посредственным боксером в целом, но именно как у левша стиль украинца посредственный.

Есть выдающиеся левши, которые заставляют признать, что они действительно потрясающие и умеют все. Это, например, Виттакер, Пернелл, Хамед,

– отметил Нельсон.

Он продолжил, что это выдающиеся левши-боксеры. Они используют свой стиль на пределе своих возможностей. Нельсон еще раз подчеркнул, что не считает Усика посредственным боксером, а считает именно посредственным левшой.

Кто еще критиковал Усика?

Деонтей Уайлдер, который может стать последним соперником Усика в боксе, недавно также критиковал Усика. Он назвал украинца переоцененным. А также добавил, что фанаты воспринимают все его действия слишком эмоционально. Кроме того, он подчеркнул, что зрители не понимают специфику бокса, когда поддерживают Усика.

Также с критикой Усика после боя с ним выступил Рико Верховен. Он назвал удары украинца слабыми. Мол, Усик – чрезвычайно техничный и умный боксер, но его удары не обладают достаточной силой. И подчеркнул, что у него были соперники, которые били его сильнее.