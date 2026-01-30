"Его уже не вернуть": бывший чемпион мира оценил форму возможного соперника Усика
- Деонтей Уайлдер вернется на ринг, чтобы провести бой с Дереком Чисорой 4 апреля 2026 года в Лондоне.
- Бывший чемпион мира Джонни Нельсон отметил, что форма Уайлдера значительно ухудшилась, и он выглядел слабо в своем последнем поединке.
Деонтей Уайлдер совсем скоро вернется на профессиональный ринг. Определенный период времени были разговоры о том, что американский боксер будет драться против Александра Усика.
Зато Уайлдер решил размяться в бою с другим бойцом перед противостоянием с Усиком. Джонни Нельсон в комментарии talkSPORT Boxing оценил форму американского боксера.
Что сказал Нельсон об Уайлдере?
Бывший чемпион мира отметил, что в последнем поединке Уайлдер выглядел очень слабо. Нельсон также напомнил, что американцу уже 40 лет.
Уайлдер выглядел хрупким. Исчезла взрывчатость ударов. Он не стремился тут же отыграть проигранные эпизоды. Он выглядел уязвимым. Если все это исчезло, то его уже не вернуть. Как-никак, ему уже 40 лет,
– сказал Джонни.
Напомним, что Уайлдер будет драться весной 2026 года. Американский боксер встретится с Дереком Чисорой.
Когда состоится бой Уайлдер – Чисора?
По данным BBC Sport, Деонтей будет драться против Чисоры – 4 апреля 2026 года. Поединок должен состояться в Англии – в Лондоне.
Напомним, что Уайлдер должен был провести бой с британцем в 2013 году. Однако "Бронзовый бомбардировщик" снялся с боя, ведь его арестовали по обвинению в домашнем насилии.
Что известно о карьере Деонтея Уайлдера?
В профессиональном ринге Уайлдер провел 49 поединков. За это время он одержал 44 победы, потерпел 4 поражения, а также имеет в своем активе ничью.
В июне 2025 года состоялся последний бой американского боксера. В том поединке Деонтея одолел Тайрелл Герндона.
Также напомним, что с 2015 по 2015 год был чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.