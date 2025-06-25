Сравнил с легендарным дедушкой: внук Али оценил наследие Усика в хевивейте

Александр Усик готовится к официальному реваншу против Даниэля Дюбуа. Внук Мухаммеда Али высказал свое мнение о боксерском наследии украинского чемпиона мира.

Нико Али Уолш оценил выступления Александра Усика в хевивейте. По мнению внука Мухаммеда Али, украинец несмотря на свои габариты уже стал легендой королевского веса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Нико Али Уолш о наследии Усика в хевивейте

Внук кумира Усика сравнил одинаковый рост украинца и своего дедушки. В своем комментарии 24-летний американский боксер вспомнил о войне в Украине.

Усик – невероятный супертяж. Он как мой дедушка – рост 191 сантиметр. И это точно недостаток для супертяжелого дивизиона, все соперники были выше и больше Усика. И он уже стал легендой. И то, что он делает, важно учитывая войну в его стране,

– сказал Али Уолш.

Напомним, что Мухаммед Али является кумиром Усика, а также легенды бокса родились в один день – 17 января. Легендарный боксер, который умер в 2016-м году, провел на профи-ринге 61 бой: 56 побед (37 – нокаутом), 5 поражений.

Справка. Нико Али Уолш имеет за своей спиной 11-ть побед (5 – нокаутом) и 2 поражения в профессионалах.

Отметим, что 19 июля Усик имеет все шансы еще больше переписать историю бокса и хевивейта. Александр попытается во второй раз победить Даниэля Дюбуа уже на этот раз на "Уэмбли" в Лондоне. Первый бой закончился техническим нокаутом украинца в 9-м раунде. По ходу 5-го раунда "Динамит" попал ниже пояса Усику, после чего тот оказался на канвасе ринга.