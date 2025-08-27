Прошло 13 лет с исторического триумфа украинских боксеров на Олимпийских играх 2012 года. 24 канал по случаю Международного дня бокса рассказывает о "золотой" сборной Украины, достижениях и где сейчас представители той команды.

Читайте также От Усика до Хижняка: кто из украинцев становился чемпионом мира в любительском боксе

Какие достижения у "золотой" сборной Украины?

"Золотая" сборная Украины выступила на исторической Олимпиаде-2012 в Лондоне аж в семи весовых категориях. В пяти из них украинские боксеры завоевали медали и принесли славу родной стране.

"Золотая" сборная Украины по боксу / Фото galinfo.com.ua

В первом поединке турнира Павел Ищенко сражался против Джозефа Диаса. Украинский боксер проиграл представителю Соединенных Штатов Америки – 9:19 и выбыл на старте соревнований.

В Лондоне отличился Василий Ломаченко, который получил второе "золото" Олимпийских игр в своей карьере, одолев Хан Сун Чхоля.

Хан Сун Чхоль – Ломаченко: смотрите видео

Денис Беринчик тоже прекрасно проявил себя на соревнованиях, однако из-за травмы руки проиграл в финале и получил лишь серебряную медаль.

Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик завоевали бронзовые награды на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Без медалей остался не только Павел Ищенко, а также Евгений Хитров.

Александр Усик во второй раз принял участие на Олимпийских играх после провала в 2008 году. Будущий абсолютный чемпион мира одолел Артура Бетербиева, а в финале разбил Клемента Руссо, который четыре года назад оставил украинца без медалей.

Усик – Руссо: смотрите видео

Где сейчас представители "золотой" сборной Украины?

Карьера каждого боксера из "золотой" сборной Украины, которая получила исторический успех на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне сложилась по-разному. Кто-то получил признание в профи, а кто ушел в забвение.

Павел Ищенко

Павел Ищенко / Фото из соцсетей боксера

Украинский боксер после Олимпиады-2012 в Лондоне выступил в Минске на чемпионате Европы в 2013 году. Затем в течение 3 сезонов выступал в составе команды "Украинские атаманы".

Через два года Ищенко подписал контракт с DiBella Entertaimant. С 2015 и 2017 года украинский боксер провел всего три поединка в профессиональном ринге, одержав три победы.

В том же 2017 году в Федерацию бокса Украины поступило письмо с просьбой разрешить Павлу Ищенко выступать за сборную Израиля. На чемпионате Европы в Харькове боксер выступал уже под флагом другой страны и получил бронзовую медаль.

Известно, что Павел Ищенко после стабилизации линии фронта по Днепру перебрался на оккупированную часть Херсонщины, а в апреле прошлого года зарегистрировал общественную организацию "Херсонская областная федерация бокса".

Кроме Ищенко, в списке учредителей ОО присутствуют другие коллаборационисты из федерации бокса Херсонской области. Сейчас предатель Украины занимается тем, что тренирует детей на оккупированных территориях.

Тарас Шелестюк

Тарас Шелестюк / Фото RingSide24

Тарас Шелестюк не задержался в любительском боксе после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и перешел в профессионалы. В с 2013 по 2017 год боксер провел 16 поединков и исчез.

Отметим, что сейчас Тарас Шелестюк проживает в Лос-Анджелесе (США). В июле 2025 года украинский боксер вернулся на ринг, встретившись с Риддикусом Ливси в Луизиане.

Шелестюк победил Ливси техническим нокаутом во втором раунде поединка. Тарас после боя с Риддикусом заявил, что в 2026 году фанаты смогут увидеть титульный бой с его участием.

Евгений Хитров

Евгений Хитров / Фото из соцсетей боксера

После Олимпиады-2012 Евгений Хитров выступил на чемпионате Европы 2013 года, который состоялся в Минске, где получил "бронзу". В том же году украинский боксер начал профессиональную карьеру.

За первые три года в профи-ринге Хитров сменил несколько промоутеров. В конце концов Евгений остановился на американской организации DiBella Entertaimant, однако больших успехов боксер не достиг.

По имеющейся информации, сейчас Евгений Хитров занимает должность президента Федерации бокса в Кривом Роге. Также он работает тренером в боксерском клубе КБ-75.

В начале 2025 года его задержали на въезде в город по подозрению в хищении имущества из сельскохозяйственных предприятий. Однако через несколько дней Хитров вернулся домой.

Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото из соцсетей боксера

Денис Беринчик после Олимпиады-2012 года в Лондоне провел три года в любительском боксе перед тем, как перейти в профессионалы. В 2015 году украинский "Танк" подписал контракт с К2 Promotions.

По состоянию на сейчас Денис Беринчик провел 20 поединков в профи-ринге. "Танк" одержал 19 побед и потерпел одно поражение, проиграв Кейшону Дэвису в феврале 2025 года.

Отметим. что до поражения Беринчик получил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO, одолев Эмануэля Наваррете в прошлом году. После проигрыша Дэвису боксер потерял чемпионский пояс.

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото Getty Images

"Гвоздик" после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне стал участником боксерского клуба "Украинские атаманы". С 2014 года Александр Гвоздик начал карьеру в профессиональном ринге.

В 2020 году Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Однако через три года "Гвоздик" вернулся с пенсии, побив латвийского боксера Ричадса Болотникса в очном противостоянии.

Сейчас Гвоздик провел 23 поединка в профессиональном боксе, одержал 21 победу и дважды проиграл. Последний бой Александра состоялся в 2025 году в Оушенсайде в Калифорнии, где украинец техническим нокаутом одолел Энтони Холлоуэя.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

В 2013 году двукратный Олимпийский чемпион подписал контракт с американской компанией Top Rank и перешел в профессиональный бокс. За свою карьеру в профи Василий Ломаченко получил немало чемпионских титулов.

В профессиональном ринге "Матрица" провел 21 поединок – 18 побед и три поражения. В 2024 году Ломаченко победил Джоржда Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

К слову. Василий Ломаченко был замечательным боксером, но разрушил свою репутацию, как украинца. Боксер не осудил вторжение России в Украину, продвигает нарративы "братских народов" и поддерживает УПЦ МП, которая запрещена в нашей стране.

В июне 2025 года Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Где сейчас двукратный олимпийский чемпион неизвестно, ведь "Матрица" редко появляется на публике за пределами ринга.

Александр Усик

Александр Усик / Фото Getty Images

Александр Усик стал одним из самых выдающихся представителей "золотой" сборной Украины 2012 года. В сентябре 2013 года будущий "Король хевивейта" подписал контракт с K2 Promotions.

В ноябре того же года Александр Усик провел первый поединок в профессиональном ринге, дебютировав в первом весовом весе. В 2018 году украинский боксер принял участие в новом турнире – World Boxing Super Series.

В финале турнира Александр Усик одолел россиянина Мурата Гассиева. В результате украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, собрав все титулы дивизиона.

Через год Александр Усик отказался от чемпионских поясов и объявил о своем переходе в королевский дивизион. В сентябре 2021 года украинский боксер побил Энтони Джошуа и получил титулы – WBO, WBA, IBF, IBO.

В 2022 году Усик победил в реванше Энтони Джошуа, а его следующим соперником стал Даниэль Дюбуа. Через год в ночь с 26 на 27 августа Александр победил техническим нокаутом британского боксера.

В 2024 году Александр Усик наконец-то подобрался к вершине королевского дивизиона. Украинский боксер одолел Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе впервые с 1999 года.

Усик – Фьюри: смотрите видео

Теперь уже "Король хевивейта" в конце 2024 года одолел в реванше Тайсона Фьюри. А в 2025 году Александр Усик получил возможность вернуть титул IBF встретившись в реванше с Даниэлем Дюбуа.

К слову. Александр Усик отдал титул IBF в пользу боя Дюбуа – Джошуа и потерял статус абсолютного чемпиона мира. Победителем поединка стал Даниэль, который завладел чемпионским поясом.

В реванше 19 июля 2025 года Александр Усик в пятом раунде нокаутировал Даниэля Дюбуа. Таким образом украинский боксер вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Усик – Дюбуа 2: смотрите видео

Ранее мы рассказывали о Айка Ибеабучи, который вернулся в бокс впервые с 1999 года. Нигерийский боксер бросил вызов Александру Усику, заявив, что пришел за титулами украинца.