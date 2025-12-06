Непобежденный боксер уничтожил соперника в бою за титул: брутальное видео

В субботу, 6 декабря, состоялся в Бродбиче (Австралия) состоялся вечер бокса. В одном из боев сражался известный местный боксер Джей Опетая.

Соперником австралийца стал немецкий боксер Хусейн Джинкара. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Читайте также Британская боксерка залила ринг кровью, но продолжила бой: как закончился поединок

Как завершился бой Опетая – Джинкара?

Австралийский боксер с начала поединка работал активно, нанося, большое количество ударов. Однако немец все же сумел во втором раунде дважды попасть в своего оппонента и потрясти его двумя боковыми ударами.

Уже к середине боя 40-летний Джинкара истощился и начал пропускать почти все удары Опетаи. В восьмом раунде австралиец нанес точный левый хук и нокаутировал немца.

Отметим, что на кону поединка был титул IBF в тяжелом весе. Опетая успешно провел защиту чемпионского титула.

Опетая нокаутировал Джинкару: смотрите видео

В минувшие выходные Хьюи Фьюри досрочно победил Майкла Уэбстера. Соперник британского боксера отказался продолжать поединок.

Что известно об Опетае?