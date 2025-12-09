После поединка в австралийском Бродбиче Джинкару госпитализировали с серьезными проблемами. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

Что произошло с Джинкару?

Немецкий боксер проведет в больнице не менее двух дней. Причиной для госпитализации Джинкару стал ушиб мозга, кровоизлияние и перелом позвонка С1.

По информации издания, перелом находится в основании черепа, что является опасным для здоровья немца. Кроме того, он может вызвать паралич.

Как Опетая победил Джинкару?

Австралийский боксер активно начал поединок. Во втором раунде немец все-таки смог потрясти своего соперника, но этого оказалось мало.

И уже в восьмом раунде Опетая нанес точный удар и завершил поединок. Джинкара не смог встать и рефери засчитал победу австралийского боксера.

Что известно о Джинкаре?