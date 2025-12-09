После поединка в австралийском Бродбиче Джинкару госпитализировали с серьезными проблемами. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Что произошло с Джинкару?
Немецкий боксер проведет в больнице не менее двух дней. Причиной для госпитализации Джинкару стал ушиб мозга, кровоизлияние и перелом позвонка С1.
По информации издания, перелом находится в основании черепа, что является опасным для здоровья немца. Кроме того, он может вызвать паралич.
Как Опетая победил Джинкару?
Австралийский боксер активно начал поединок. Во втором раунде немец все-таки смог потрясти своего соперника, но этого оказалось мало.
И уже в восьмом раунде Опетая нанес точный удар и завершил поединок. Джинкара не смог встать и рефери засчитал победу австралийского боксера.
Что известно о Джинкаре?
Немецкий боксер начал профессиональную карьеру в 2016 году. На счету Хусейна Джинкары (BoxRec) 24 поединка, в которых он одержал 23 победы и 1 поражение.
Отметим, что для немца бой против Опетая стал вторым в 2025 году. До этого он одолел Хуана Диаса в апреле этого года.
Подчеркнем, что поражение в бою с австралийцем как раз стало первым в карьере немца.