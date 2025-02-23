Поединок продлился все раунды, а победу по единогласному решению судей одержал Вирджил Ортис. 26-летний американский боксер защитил титул временного чемпиона WBC.

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О победе и следующей цели

Ранее было известно, что победитель боя Ортис – Мадримов выйдет на украинца Сергея Богачука. Получается, что украинский боксер получит шанс на реванш, ведь летом прошлого года уступал Ортису.

После победы Вирджил прокомментировал поединок против Мадримова. Ортис удивил своим ответом. Американец не скрывал своего прекрасного физического состояния и заверил, что мог бы после провести еще один 12-раундовый поединок, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

"Мы провели умный бой против сильного соперника и шаг за шагом доказываем, что все ошибались насчет нас. Мы принадлежим к элите этого дивизиона. Так ли я представлял этот поединок? Если честно, да. Примерно так я его и видел. Я думал, что он будет использовать больше хитростей в начале, но, кажется, он действовал еще осторожнее, чем я ожидал. Но в конце концов мы победили", – рассказал триумфатор.

Также Ортис рассказал о ближайших целях в боксе.

Я хочу пояса – это все, что меня интересует. Любой чемпион, вот моя цель. Мы гонимся за величием, мы хотим лучших боев и пояса также,

– добавил Вирджил.

Победа над Мадримовым стала для Ортиса 23-й на профи-ринге в 23-х проведенных боях (21 – нокаутом). Вирджил сохранил статус непобедимого боксера.