Поєдинок тривав усі раунди, а перемогу за одноголосним рішенням суддів здобув Вірджил Ортіс. 26-річний американський боксер захистив титул тимчасового чемпіона WBC.

До теми Українець дізнався свого суперника: Ортіс впевнено переміг Мадрімова та дасть реванш Богачуку

Про перемогу та наступній цілі

Раніше було відомо, що переможець бою Ортіс – Мадрімов вийде на українця Сергія Богачука. Виходить, що український боксер отримає шанс на реванш, адже влітку минулого року поступався Ортісу.

Після перемоги Вірджил прокоментував поєдинок проти Мадрімова. Ортіс здивував своєю відповіддю. Американець не приховував свого чудового фізичного стану та запевнив, що міг би після провести ще один 12-раундовий поєдинок, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

"Ми провели розумний бій проти сильного суперника і крок за кроком доводимо, що всі помилялися щодо нас. Ми належимо до еліти цього дивізіону. Чи так я уявляв цей поєдинок? Якщо чесно, так. Приблизно так я його і бачив. Я думав, що він буде використовувати більше хитрощів на початку, але, здається, він діяв ще обережніше, ніж я очікував. Але зрештою ми перемогли", – розповів тріумфатор.

Також Ортіс розповів про найближчі цілі у боксі.

Я хочу пояси – це все, що мене цікавить. Будь-який чемпіон, ось моя ціль. Ми женемося за величчю, ми хочемо найкращих боїв і пояси також,

– додав Вірджил.

Перемога над Мадрімовим стала для Ортіса 23-ю на профі-рингу у 23-х проведених боях (21 – нокаутом). Вірджил зберіг статус непереможного боксера.