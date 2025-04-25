Известный промоутер уничтожил возвращение обидчика Ломаченко в ринг

Ведущий промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался относительно возвращения бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни. Бывший боксер хорошенько проехался по 26-летнему американскому бойцу.

Оскар Де Ла Хойя не стал поддерживать Дэвина Хэйни. Промоутер разнес возвращение в ринг бывшего "абсолюта" легкого веса, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Сокрушительная реакция промоутера

Промоутер вспомнил предыдущий бой Хэйни против Райана Гарсии, после которого вспыхнул скандал.

Как Хэйни может вернуться? Гарсия его уничтожил в прошлом бою. Как он может психологически вернуться? Гарсия разрушит все планы Хэйни, если реванш таки состоится,

– сказал Де Ла Хойя.

Справка. 20 апреля 2024 года боксеры провели полный 12-раундовый поединок. В течение поединка Райан Гарсия трижды отправлял Дэвина Хэйни в нокдаун, но победил по раздельному решению судей – 112-112 (ничья), 114-110 и 115-109. Однако впоследствии стало известно, что победитель боя провалил допинг-тест, поэтому встреча была зафиксирована, как такая, что не состоялась.

Этот провальный для Хейни поединок стал для Дэвина 32-м на профи-ринге, в которых он одержал 31 победу (15 – нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Если бы не проваленный допинговый тест Гарсии, то в графе поражений у Хейни ноль мог бы измениться на единицу.

Напомним, что в мае 2023-го Хейни подрался против Василия Ломаченко. Девин победил по решению судей, но зал со свистом воспринял этот результат, ведь украинец был ближе к победе над тогда еще "абсолютом" легкого веса.