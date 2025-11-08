Шведский боксер одним ударом уничтожил соперника: видео брутального нокаута
- Отто Валлин одержал досрочную победу, нокаутировав Криса Томаса во втором раунде.
- Бой состоялся в Атлантик-Сити, США, где рефери зафиксировал досрочную победу шведского боксера.
В ночь на 8 ноября состоялся вечер бокса в Атлантик-Сити в США. В одном из поединков в рамках спортивного шоу дрался Отто Валлин.
Соперником шведского боксера стал Крис Томас. Бой между Валлиным и американцем завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Валлин – Томас?
Отто Валлин уже на старте поединка одержал досрочную победу. Шведский боксер во втором раунде точно попал коротким левым хуком и отправил своего оппонента на настил ринга.
Крис Томас почти не пытался подняться после удара от соперника. Поэтому рефери зафиксировал победу шведского боксера – нокаутом.
Валлин нокаутировал Томаса: смотрите видео
Что известно о Валлин?
Отто Валлин за свою карьеру провел 46 боев в профессиональном ринге. На его счету 34 победы и 12 поражений.
В феврале 2025 года Валлин уступил Дереку Чисоре. Британский боксер победил единогласным решением судей.
Ранее шведский боксер также дрался против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. В обоих поединках Валлин потерпел поражение.