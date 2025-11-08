Шведський боксер одним ударом знищив суперника: відео брутального нокауту
- Отто Валлін здобув дострокову перемогу, нокаутувавши Кріса Томаса у другому раунді.
- Бій відбувся у Атлантік-Сіті, США, де рефері зафіксував дострокову перемогу шведського боксера.
У ніч на 8 листопада відбувся вечір боксу в Атлантік-Сіті у США. В одному з поєдинків в межах спортивного шоу бився Отто Валлін.
Суперником шведського боксера став Кріс Томас. Бій між Валліним та американцем завершився достроково, повідомляє 24 канал.
Як завершився бій Валлін – Томас?
Отто Валлін вже на старті поєдинку здобув дострокову перемогу. Шведський боксер у другому раунді влучно поцілив коротким лівим хуком та відправив свого опонента на настил рингу.
Кріс Томас майже не намагався підійнятися після удару від суперника. Тому рефері зафіксував перемогу шведського боксера – нокаутом.
Валлін нокаутував Томаса: дивіться відео
Що відомо про Валліна?
Отто Валлін за свою кар'єру провів 46 боїв у професійному ринзі. На його рахунку 34 перемоги та 12 поразок.
У лютому 2025 року Валлін поступився Дереку Чісорі. Британський боксер переміг одноголосним рішенням суддів.
Раніше шведський боксер також бився проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. В обох поєдинках Валлін зазнав поразки.