8 листопада, 17:07
Шведський боксер одним ударом знищив суперника: відео брутального нокауту

Єгор Торяник
Основні тези
  • Отто Валлін здобув дострокову перемогу, нокаутувавши Кріса Томаса у другому раунді.
  • Бій відбувся у Атлантік-Сіті, США, де рефері зафіксував дострокову перемогу шведського боксера.

У ніч на 8 листопада відбувся вечір боксу в Атлантік-Сіті у США. В одному з поєдинків в межах спортивного шоу бився Отто Валлін.

Суперником шведського боксера став Кріс Томас. Бій між Валліним та американцем завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Валлін – Томас?

Отто Валлін вже на старті поєдинку здобув дострокову перемогу. Шведський боксер у другому раунді влучно поцілив коротким лівим хуком та відправив свого опонента на настил рингу.

Кріс Томас майже не намагався підійнятися після удару від суперника. Тому рефері зафіксував перемогу шведського боксера – нокаутом.

Валлін нокаутував Томаса: дивіться відео

Що відомо про Валліна?

  • Отто Валлін за свою кар'єру провів 46 боїв у професійному ринзі. На його рахунку 34 перемоги та 12 поразок.

  • У лютому 2025 року Валлін поступився Дереку Чісорі. Британський боксер переміг одноголосним рішенням суддів. 

  • Раніше шведський боксер також бився проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. В обох поєдинках Валлін зазнав поразки.