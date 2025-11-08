Шведський боксер одним ударом знищив суперника: відео брутального нокауту

У ніч на 8 листопада відбувся вечір боксу в Атлантік-Сіті у США. В одному з поєдинків в межах спортивного шоу бився Отто Валлін.

Суперником шведського боксера став Кріс Томас. Бій між Валліним та американцем завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Валлін – Томас?

Отто Валлін вже на старті поєдинку здобув дострокову перемогу. Шведський боксер у другому раунді влучно поцілив коротким лівим хуком та відправив свого опонента на настил рингу.

Кріс Томас майже не намагався підійнятися після удару від суперника. Тому рефері зафіксував перемогу шведського боксера – нокаутом.

Що відомо про Валліна?