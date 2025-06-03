"Это погоня за деньгами": американский тренер спрогнозировал победителя боя легендарного Пакьяо

Уже 19 июля 2025 года в американском Лас-Вегасе ценители бокса увидят возвращение легендарного "Пак Мэна". Мэнни Пакьяо проведет титульный бой против значительно младшего от себя Марио Барриоса.

Филиппинец проведет свой первый бой с августа 2021 года. Американский тренер Джефф Мейвезер поделился мыслями относительно предстоящего поединка Мэнни Пакьяо против Марио Барриоса, пишет 24 Канал со ссылкой на FightHype.com.

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Прогноз Джеффа Мейвезера

Известный наставник спрогнозировал победителя титульного поединка. Мейвезер верит в 46-летнюю легенду бокса, который старше своего соперника аж на 16 лет.

Это шокирует и, честно говоря, несправедливо по отношению к ребятам, которые боролись, чтобы подняться в рейтинге. Это не круто. Я не думаю, что это круто, но это так, как есть. Это погоня за деньгами. Я не знаю, нужны ли Мэнни деньги. Я думаю, что независимо от того, нужны ему деньги или нет, он просто хочет продолжать увеличивать свое наследство. Я думаю, что Мэнни победит, так,

– сказал Мейвезер.

Вообще прогнозы на этот поединок очень разнятся. Поклонники и представители бокса разделились в своих мнениях.

Отметим, что Пакьяо и Барриос уже провели дебютную дуэль взглядов, которая прошла без скандалов. Оба бойца были очень любезны и тепло поздоровались друг с другом.

Напомним, что соперник филиппинца обладает поясом чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Марио Барриос имеет за своей спиной 32 поединка, в которых одержал 29 побед (18 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной ничьей. Последний раз Барриос выходил в ринг в ноябре 2024-го, когда как раз расписал мировую с Абелем Рамосом.

Для Мэнни Пакьяо ближайший бой станет 73-м в профессиональной карьере и первым с августа 2021-го года, когда уступил представителю Кубы Йорденису Угасу по единогласному решению судей. В предыдущих боях "Пак Мэн" оформил 62 победы (39 – нокаутом) при 8 поражениях и 2 мировых.