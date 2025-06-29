Легендарный боксер назвал амбициозную цель перед возвращением на ринг

Мэнни Пакьяо совсем скоро вернется на ринг. Легенда бокса сразится против Марио Барриоса.

Филиппинский боксер высказался о возвращении на ринг. В частности, 40-летний боец назвал цель, которая побудила его снова драться, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Почему Пакьяо решил вернуться на ринг

Мэнни Пакьяо отметил, что у него остается примерно два или три поединка. Легенда бокса признался, что чувствует то, что может драться еще несколько лет.

По словам Пакьяо, он смотрит на все постепенно и не забегает далеко вперед. Однако легендарный филиппинец имеет цель ради которой решил восстановить поединки.

Моя цель – стать самым возрастным чемпионом и уйти из бокса в статусе обладателя титула. Я верю, что стану первым членом Зала славы, который выиграет еще один титул чемпиона мира, а также побью свой собственный рекорд как старейший чемпион мира в полусреднем весе,

– сказал Пакьяо.

Напомним, что бой между Мэнни Пакьяо и Марио Барриосом состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся на ринге в Лас-Вегасе на арене "MGM Grand".

К слову. Рекорд самого старшего чемпиона принадлежит Бернарду Хопкинсу. В свое время американец получил титул в 48 лет и 53 дня.

Ранее Мэнни Пакьяо прокомментировал разницу в параметрах с будущим соперником Марио Барриосом. "Пак Мэн" также рассказал, имеет ли значение для него финальный результат.