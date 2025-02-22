Главным событием спортивного шоу должен был стать бой между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, но британец заболел накануне мегафайта. Его заменил Мартин Баколе.

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Сколько весит Баколе

Конголезский супертяж прошел неофициальную процедуру взвешивания. Баколе показал на весах 142,8 килограмма, сообщает 24 канал со ссылкой на Mail Sport.

Джозеф Паркер весит 121 килограмм, что стало рекордным весом в его карьере. Отметим, что Мартин Баколе последний раз дрался в августе прошлого года против Джареда Андерсона. Тогда конголезец весил 129 килограммов.

Напомним, что бой Паркер – Баколе состоится в ночь с 22 на 23 февраля. На кону поединка титул временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе и право драться с Александром Усиком.