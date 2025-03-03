Сколько Паркер и Баколе заработали за бой: гонорары шокируют болельщиков

Недавно 22 февраля в Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса. Андеркард возглавил поединок Джозефа Паркера против Мартина Баколе.

Хотя первоочередно соперником Джозефа Паркера должен был стать Даниэль Дюбуа. Однако за два дня до вечера бокса снялся с противостояния из-за ухудшения здоровья.

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Смешные гонорары, как для Саудовской Аравии

Его в срочном порядке заменил Мартин Баколе, который прилетел из ДР Конго вообще не подготовленным и с лишним весом. Баколе не продержался и двух полных раундов, как и оказался в нокауте. Паркер легко защитил свой пояс временного чемпиона мира по версии WBO и стал претендентом для Усика.

Стало известно, сколько боксеры заработали за очный поединок. Джозеф обогатил свой карман на 2,6 миллиона долларов. Зато Баколе заработал лишь 600 тысяч долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT. Очень малые гонорары, как для хевивейта и боя в Саудовской Аравии, где зарабатываются самые большие деньги за поединки.

К примеру, в первом поединке Александра Усика против Тайсона Фьюри общий гонорар составил 150 миллионов долларов, а за реванш – сумасшедшие 190 миллионов. Напротив этих цифр гонорар Паркер – Баколе выглядит жалко.

Отметим, что тот вечер бокса в Эр-Рияде, который состоялся 22 февраля, переносили на другую арену. Ведь Турки Аль аш-Шейх боялся отсутствия аншлага, который бы негативно повлиял на имидж организаторов боев в Саудовской Аравии.