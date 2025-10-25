Кто знает, что придумает его мозг, – Уордли выдал странное заявление о бое с Усиком

Фабио Уордли совсем скоро сразится против Джозефа Паркера. Победитель боя станет главным претендентом на титул WBO и поединок с Александром Усиком.

Фабио Уордли высказался о возможном бое с Александром Усиком в случае своей победы над Джозефом Паркером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Что сказал Уордли о бое с Усиком?

Фабио Уордли ответил на вопрос, будет ли он драться против Александра Усика, если победит Джозефа Паркера. Британский боксер неуверен в том, что украинец согласится драться с ним.

Кто знает, что может придумать его мозг, его ум, что может ему понравиться в плане бокса, или, возможно, вне его. Я знаю, что он размышлял о бое по правилам ММА или что-то подобное, я видел это в интернете. Поэтому, кто знает, как сложится его карьера в следующем году, но я надеюсь на это,

– сказал Уордли.

Фабио Уордли также отметил, что, скорее всего, Усик уже размышляет над тем, чтобы завершить карьеру.

"Он на завершающем этапе. Нельзя сказать, что он старый, но он точно оглядывается. Он, видимо, размышляет: У меня остался еще один, два, возможно, три боя. Он хочет оценить это, но он точно думает об этом уже некоторое время", – добавил британец.

Ранее в интервью SecondsOut Тони Белью спрогнозировал победителя боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Бывший чемпион мира считает, что Паркер будет сильнее Уордли.

Что известно о будущем Усика?