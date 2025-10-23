Еще не подрался с Уордли: Паркер дерзко заговорил о бое с Усиком

Джозеф Паркер совсем скоро вернется на профессиональный ринг. Новозеландский боксер встретится с Фабио Уордли.

Однако еще до начала боя с Уордли Паркер уже заговорил о бое с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Паркер о бое с Усиком?

Джозеф Паркер заявил, что он значительно сильнее Фабио Уордли. Новозеландский боксер отметил, что он хочет это доказать в бою с британским боксером, который состоится в ближайшие дни.

Паркер отметил, что имеет значительные достижения в боксе. Однако, по его мнению, только сейчас у него начинается расцвет сил. Новозеландец не забыл за Александра Усика.

Усик – мишень для каждого супертяжеловеса, у него есть все пояса, поэтому мне нужно провести этот бой правильно. Я знаю, что я могу сделать в ринге, и если я сделаю это хорошо, я одержу победу. Я могу побить любого супертяжа, но все начнется на этих выходных, а Усик будет мишенью после этого,

– сказал Паркер.

Ранее Фабио Уордли в интервью Seconds Out высказался относительно Александра Усика. Британский боксер заявил, что ему по силам нокаутировать украинского чемпиона в очном противостоянии.

Подерется ли Паркер с Усиком?