Еще не подрался с Уордли: Паркер дерзко заговорил о бое с Усиком
- Джозеф Паркер планирует бой с Александром Усиком после поединка с Фабио Уордли.
- Паркер считает себя сильнее Уордли и намерен доказать это в ближайшие дни.
Джозеф Паркер совсем скоро вернется на профессиональный ринг. Новозеландский боксер встретится с Фабио Уордли.
Однако еще до начала боя с Уордли Паркер уже заговорил о бое с Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Что сказал Паркер о бое с Усиком?
Джозеф Паркер заявил, что он значительно сильнее Фабио Уордли. Новозеландский боксер отметил, что он хочет это доказать в бою с британским боксером, который состоится в ближайшие дни.
Паркер отметил, что имеет значительные достижения в боксе. Однако, по его мнению, только сейчас у него начинается расцвет сил. Новозеландец не забыл за Александра Усика.
Усик – мишень для каждого супертяжеловеса, у него есть все пояса, поэтому мне нужно провести этот бой правильно. Я знаю, что я могу сделать в ринге, и если я сделаю это хорошо, я одержу победу. Я могу побить любого супертяжа, но все начнется на этих выходных, а Усик будет мишенью после этого,
– сказал Паркер.
Ранее Фабио Уордли в интервью Seconds Out высказался относительно Александра Усика. Британский боксер заявил, что ему по силам нокаутировать украинского чемпиона в очном противостоянии.
Подерется ли Паркер с Усиком?
25 октября 2025 года Джозеф Паркер сразится против Фабио Уордли. Поединок состоится на "O2 Arena" в Лондоне.
Победитель поединка Паркер – Уордли станет главным претендентом на титул WBO и получит шанс подраться с Усиком.
Сергей Лапин рассказал, с кем планирует драться Александр Усик. Директор команды украинского боксера заявил, что "Кот" намерен защищать титул WBO.