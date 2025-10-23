Ще не побився з Вордлі: Паркер зухвало заговорив про бій з Усиком
- Джозеф Паркер планує бій з Олександром Усиком після поєдинку з Фабіо Вордлі.
- Паркер вважає себе сильнішим за Вордлі і має намір довести це найближчими днями.
Джозеф Паркер зовсім скоро повернеться на професійний ринг. Новозеландський боксер зустрінеться з Фабіо Вордлі.
Проте ще до початку бою з Вордлі Паркер вже заговорив про бій з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Що сказав Паркер про бій з Усиком?
Джозеф Паркер заявив, що він значно сильніший за Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер наголосив, що він хоче це довести у бою з британським боксером, який відбудеться найближчими днями.
Паркер зазначив, що має значні досягнення у боксі. Проте, на його думку, лише зараз у нього починається розквіт сил. Новозеландець не забув за Олександра Усика.
Усик – мішень для кожного надважковаговика, у нього є всі пояси, тому мені потрібно провести цей бій правильно. Я знаю, що я можу зробити у ринзі, і якщо я зроблю це добре, я здобуду перемогу. Я можу побити будь-якого супертяжа, але все почнеться на цих вихідних, а Усик буде мішенню після цього,
– сказав Паркер.
Раніше Фабіо Вордлі в інтерв'ю Seconds Out висловився щодо Олександра Усика. Британський боксер заявив, що йому під силу нокаутувати українського чемпіона в очному протистоянні.
Чи поб'ється Паркер з Усиком?
25 жовтня 2025 року Джозеф Паркер битиметься проти Фабіо Вордлі. Поєдинок відбудеться на "O2 Arena" у Лондоні.
Переможець поєдинку Паркер – Вордлі стане головним претендентом на титул WBO та отримає шанс побитися з Усиком.
Сергій Лапін розповів, з ким планує битися Олександр Усик. Директор команди українського боксера заявив, що "Кіт" має наміри захищати титул WBO.