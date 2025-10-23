Проте ще до початку бою з Вордлі Паркер вже заговорив про бій з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Паркер про бій з Усиком?

Джозеф Паркер заявив, що він значно сильніший за Фабіо Вордлі. Новозеландський боксер наголосив, що він хоче це довести у бою з британським боксером, який відбудеться найближчими днями.

Паркер зазначив, що має значні досягнення у боксі. Проте, на його думку, лише зараз у нього починається розквіт сил. Новозеландець не забув за Олександра Усика.

Усик – мішень для кожного надважковаговика, у нього є всі пояси, тому мені потрібно провести цей бій правильно. Я знаю, що я можу зробити у ринзі, і якщо я зроблю це добре, я здобуду перемогу. Я можу побити будь-якого супертяжа, але все почнеться на цих вихідних, а Усик буде мішенню після цього,

– сказав Паркер.

Раніше Фабіо Вордлі в інтерв'ю Seconds Out висловився щодо Олександра Усика. Британський боксер заявив, що йому під силу нокаутувати українського чемпіона в очному протистоянні.

Чи поб'ється Паркер з Усиком?