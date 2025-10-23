Олександр Усик розповів, яким спортом він займався в дитинстві та чому обрав бокс. Про це повідомяє 24 канал із посиланням на Новини.Live.
Чи міг Усик не стати боксером?
Олександр Усик розповів про те, що його тато був військовим та вони часто змінювали місце проживання. Український чемпіон заявив, що вони жили у Сімферополі, звідки переїхали в Чернігів, а потім назад.
Усик займався боротьбою та футболом. Проте український боксер зізнався, чому у підсумку пішов на бокс.
Коли переїхали в Чернігівську область, я вже пішов на боротьбу, футболом займався. Коштів не вистачало для того, щоб оплачувати, а бокс був безплатний,
– сказав Усик.
Раніше Олександр Красюк в інтерв'ю Sport.ua розповів, чи варто Олександру Усику битися проти Джозефа Паркера або Фабіо Вордлі.
"Зі спортивної точки зору – жодного. А так…. ніщебродів погодувати і в телевізорі засвітить (жартую)… крім комерційних - не бачу жодних інших причин", – висловився Красюк.
Що відомо про кар'єру Олександра Усика?
Олександр Усик у 2018 році став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Український боксер побив росіянина Мурата Гассієва та об'єднався усі пояси у крузервейті.
У 2024 році Усик у першому бою здолав Тайсона Ф'юрі та став "абсолютом" у надважкій вазі.
У 2025 році Олександр переміг Даніеля Дюбуа, повернувши собі титул IBF, який раніше віддав добровільно, а разом з тим й знову став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.
Нещодавно Усик зробив заяву щодо своєї кар'єри. Український чемпіон планує боксувати до 41 року.
Раніше Олександр Усик розповів, як ставиться до поразок. Український боксер вважає, що перемога та поразка – це рідні брат та сестра.