Александр Усик рассказал, каким спортом он занимался в детстве и почему выбрал бокс. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Новини.Live.
Мог ли Усик не стать боксером?
Александр Усик рассказал о том, что его папа был военным и они часто меняли место жительства. Украинский чемпион заявил, что они жили в Симферополе, откуда переехали в Чернигов, а потом обратно.
Усик занимался борьбой и футболом. Однако украинский боксер признался, почему в итоге пошел на бокс.
Когда переехали в Черниговскую область, я уже пошел на борьбу, футболом занимался. Средств не хватало для того, чтобы оплачивать, а бокс был бесплатный,
– сказал Усик.
Ранее Александр Красюк в интервью Sport.ua рассказал, стоит ли Александру Усику драться против Джозефа Паркера или Фабио Уордли.
"Со спортивной точки зрения – ни одного. А так.... нищебродов покормить и в телевизоре засветит (шучу)... кроме коммерческих - не вижу никаких других причин", – высказался Красюк.
Что известно о карьере Александра Усика?
Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Украинский боксер побил россиянина Мурата Гассиева и объединил все пояса в крузервейте.
В 2024 году Усик в первом бою одолел Тайсона Фьюри и стал "абсолютом" в супертяжелом весе.
В 2025 году Александр победил Даниэля Дюбуа, вернув себе титул IBF, который ранее отдал добровольно, а вместе с тем и снова стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Недавно Усик сделал заявление относительно своей карьеры. Украинский чемпион планирует боксировать до 41 года.
Ранее Александр Усик рассказал, как относится к поражениям. Украинский боксер считает, что победа и поражение – это родные брат и сестра.