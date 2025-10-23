Александр Усик рассказал, каким спортом он занимался в детстве и почему выбрал бокс. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Новини.Live.

Мог ли Усик не стать боксером?

Александр Усик рассказал о том, что его папа был военным и они часто меняли место жительства. Украинский чемпион заявил, что они жили в Симферополе, откуда переехали в Чернигов, а потом обратно.

Усик занимался борьбой и футболом. Однако украинский боксер признался, почему в итоге пошел на бокс.

Когда переехали в Черниговскую область, я уже пошел на борьбу, футболом занимался. Средств не хватало для того, чтобы оплачивать, а бокс был бесплатный,

– сказал Усик.

Ранее Александр Красюк в интервью Sport.ua рассказал, стоит ли Александру Усику драться против Джозефа Паркера или Фабио Уордли.

"Со спортивной точки зрения – ни одного. А так.... нищебродов покормить и в телевизоре засветит (шучу)... кроме коммерческих - не вижу никаких других причин", – высказался Красюк.

Что известно о карьере Александра Усика?