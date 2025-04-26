43-летний француз решил попробовать силы в ММА. Бывший игрок "красных дьяволов" будет драться на престижном турнире, сообщает 24 канал со ссылкой на PFL.

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Когда будет драться Эвра

Патрис Эвра вскоре будет драться в ММА-промоушене Лига профессиональных бойцов (PFL). Известно, что соперник бывшего защитника МанЮнайтед будет объявлен позже.

Дебют Эвра в Professional Fighter League состоится в Париже. Проведение шоу запланировано на 23 мая 2025 года.

Патрис Эвра будет драться на турнире PFL | Фото PFL

Напомним, что Патрис Эвра выступал за Манчестер Юнайтед с 2006 по 2014 год, где получил немало трофеев, в частности кубок Лиги чемпионов.

Эвра объявил о решении покинуть футбол в 2018 году. Последним клубом в карьере француза стал Вест Хэм.