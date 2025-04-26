43-річний француз вирішив спробувати сили у ММА. Колишній гравець "червоних дияволів" битиметься на престижному турнірі, повідомляє 24 канал із посиланням на PFL.

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Коли битиметься Евра

Патріс Евра невдовзі битиметься у ММА-промоушені Ліга професійних бійців (PFL). Наразі відомо, що суперника колишнього захисника МанЮнайтед буде оголошено згодом.

Дебют Евра у Professional Fighter League відбудеться у Парижі. Проведення шоу заплановано на 23 травня 2025 року.

Патріс Евра битиметься на турнірі PFL | Фото PFL

Нагадаємо, що Патріс Евра виступав за Манчестер Юнайтед з 2006 по 2014 рік, де здобув чимало трофеїв, зокрема кубок Ліги чемпіонів.

Евра оголосив про рішення покинути футбол у 2018 році. Останнім клубом у кар'єрі француза став Вест Хем.