Дерзкий Перейра, который бросил вызов Усику, сенсационно проиграл россиянину в титульном бою

В ночь на 9-е марта состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 313 на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе. Шоу возглавил бой бразильского чемпиона Алекса Перейры.

Соперником чемпиона Бразилии стал россиянин Магомед Анкалаев. Накануне этого боя Алекс Перейра несколько раз говорил, что готов подраться по правилам бокса с Александром Усиком, но не смог даже победить российского бойца, пишет 24 Канал.

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Неожиданное поражение

Оба бойца осторожно начали встречу. Перейра действовал лоу-киками и выдерживал дистанцию. Зато Анкалаев хорошо передвигался по октагону. Ни один из них не форсировал событий.

Алекс попал хай-киком, но получил в ответ мощную двойку и апперкот от дагестанца. В конце второго раунда Перейра пропустил еще один острый удар.

Видео с боя Перейра – Анкалаев

Напряжение только росло. Перейра хорошо держался на ногах и не позволил сопернику перевести себя вниз. Финал поединка был за бразильским бойцом, но в итоге проиграл по единогласному решению судей: 49-46, 48-47 (дважды).

Объявление победителя боя Перейра – Анкалаев: смотрите видео

Перейра потерял чемпионский титул в полутяжелом весе. Впоследствии стали обнародованы все подсчеты судей.