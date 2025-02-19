Бой известного украинского боксера был перенесен: что случилось

Петр Иванов после прошлогоднего болезненного поражения должен был снова выйти в ринг весной этого года. Однако украинский боксер не сможет провести бой по определенным причинам.

Иванов подтвердил, что его весенний бой был отменен. Петр рассказал, почему вынужден был перенести поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

Читайте также Бой за титул чемпиона мира сорван: существует версия с подозрением отравления боксера

В чем причина переноса боя

Петр Иванов рассказал, что он планировал провести поединок в марте 2025 года. Однако бой с участием украинского боксера был перенесен на неизвестный срок.

Причина заключается в том, что Иванов получил травму. Поэтому Петр не сможет подраться в ближайшее время.

Планировался поединок на март, но из-за травмы все переносится. Непонятно, на когда. Сначала надо привести в порядок здоровье,

– сказал Иванов.

Напомним, что последний раз Петр Иванов дрался в ноябре прошлого года. Украинский боксер потерпел первое поражение за всю карьеру в профессиональном ринге.

Обидчиком Иванова стал Ослейс Иглесиас. Кубинский боксер одолел украинца техническим нокаутом в пятом раунде поединка.