Дядя Фьюри встал на защиту Усика в скандальном эпизоде в первом бою против Дюбуа

Александр Усик восстанавливается после тяжелого боя против Тайсона Фьюри и ждет официального подтверждения на проведение поединка с Даниэлем Дюбуа. А в боксерском сообществе активно обсуждается первое противостояние украинского чемпиона с "Динамитом".

В частности, темой номер один является скандальный удар ниже пояса, который Даниэль Дюбуа нанес Александру Усику в первом бою. Мнения относительно противоречивого эпизода разнятся.

Читайте также Культовая арена: названо место проведения возможного реванша Усик – Дюбуа

Дядя Фьюри об ударе Дюбуа

Дядя Тайсона Фьюри Питер прокомментировал удар ниже пояса от Даниэля Дюбуа Александру Усику, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Питер Фьюри отметил, что он каждый день видит подобные удары в зале. Также дядя Фьюри рассказал, что он несколько раз просматривал видео и может заверить, что Даниэль Дюбуа нанес удар в пах Александру Усику.

Это было попадание в пах – удар между бедром и тазом. Удар туда затушит свет любому боксеру супертяжелого веса. Это однозначно был удар ниже пояса,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Александр Усик дрался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году во Вроцлаве. Украинский чемпион несмотря на коварный удар британца одержал победу в поединке техническим нокаутом в 9 раунде.