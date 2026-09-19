По его мнению, бой между двумя бывшими чемпионами мира из Великобритании может состояться слишком поздно для обоих боксеров. Об этом сообщает Big Fight Weekend.

Почему Питер Фьюри вспомнил о Владимире Кличко

В то же время тренер подчеркнул финансовую составляющую боя.

Как человек, связанный с боксом, я считаю, что этот бой состоится слишком поздно. Но если на кону стоят огромные деньги, то почему бы и нет? Они могут завершить свои карьеры с огромным гонораром,

– отметил он.

Отдельно Питер вспомнил победу Тайсона над Владимиром Кличко в 2015 году. Вот именно тот поединок тренер считает лучшей версией своего племянника.

Если бы Тайсон победил Кличко, не осталось бы ни одного супертяжеловеса, который мог бы с ним сравниться. Тайсон Фьюри в том виде, в каком он был во время боя с Кличко, победил бы любого супертяжеловеса в мире. Никто не смог бы с ним сравниться,

– сказал тренер.

По его словам, после поединка с Кличко он больше не видел Тайсона в такой же форме. В то же время Фьюри подчеркнул исключительный талант своего племянника.

Говоря непосредственно о возможном бою с Джошуа, он предположил два основных сценария развития событий.

Я думаю, что Тайсон либо перебоксирует Энтони, либо Джошуа найдет уязвимое место и нокаутирует его. Так что здесь одно из двух. Думаю, ключевым фактором станет то, что план на бой сработает лучше у кого-то из них,

– рассказал Фьюри.

Напомним, 28 ноября 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей в Дюссельдорфе и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе. Питер Фьюри работал в углу Тайсона во время этого поединка.

Кличко впоследствии провел последний бой в карьере против Джошуа. 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" британец победил украинца техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что потенциальный бой Фьюри – Джошуа может состояться 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе, однако проведение поединка зависит от окончательного согласования всех деталей.